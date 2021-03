Serie B, oggi comincia la 27a giornata. Il programma (Di sabato 6 marzo 2021) Parte oggi la 27a giornata di Serie B. Questo il programma completo: Sabato 6 marzo Cosenza-Frosinone ore 14.00 Cremonese-Salernitana ore 14.00 Entella-Ascoli ore 14.00 Pescara-SPAL 0re 14.00 Pisa-Reggina ore 14.00 Venezia-Brescia ore 16.00 Monza-Pordenone ore 18.00 Domenica 7 marzo Empoli-Cittadella ore 15.00 Reggiana-Lecce ore 21.00 Lunedì 8 marzo Chievo-Vicenza ore 19.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Partela 27adiB. Questo ilcompleto: Sabato 6 marzo Cosenza-Frosinone ore 14.00 Cremonese-Salernitana ore 14.00 Entella-Ascoli ore 14.00 Pescara-SPAL 0re 14.00 Pisa-Reggina ore 14.00 Venezia-Brescia ore 16.00 Monza-Pordenone ore 18.00 Domenica 7 marzo Empoli-Cittadella ore 15.00 Reggiana-Lecce ore 21.00 Lunedì 8 marzo Chievo-Vicenza ore 19.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

