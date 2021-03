Sanremo 2021 | Fedez | “Mi si strizza il sedere tantissimo appena mi chiamano”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Evidentemente agitato durante la prima serata, più sereno nella terza,ormai ha rotto il ghiaccio sul palco dell’Ariston. “Alle prove generali ero in stato confusionale, avevo la vista un po’ annebbiata. Invece alla prima serata ero emozionato, ma poteva essere molto peggio dentro di me quella roba”, ha dichiarato durante una Instagram Live ospite di Tv, Sorrisi e Canzoni insieme con Francesca Michielin. “Quando sono nel backstage, prima che mi chiamino, l’atmosfera è anche figa, sto con gli altri, scherzo, mi diverto.mi, mi siil“, ha detto apertamente il rapper milanese. Poi ha aggiunto: “Sento che sto per salire su una roba importante, ce l’ho (l’ansia, ndr) solo poco prima che mi chiamino”. Come fa quindi a mantenere il controllo? ...

Il PrimaFestival dedicato averrà cancellato? Durante la conferenza stampa Amadeus e il direttore Rai Stefano Coletta hanno spiegato i motivi della decisione. PrimaFestival cancellato? A proposito degli ascolti in ...Masterchef Italiaè l'edizione più vista degli ultimi tre anni. Vince Francesco Aquila. Podio per Irene e Antonio,...dato che nonostante la messa in onda in contemporanea con il Festival di...Dopo l’assenza nel corso della seconda serata, in molti si sono domandati perché il calciatore Zlatan Ibrahimovic abbia tardato a salire sul palco dell’Ariston giovedì 4 marzo. Svelato il motivo del r ...Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 è emersa Greta Zuccoli, giovane cantautrice “riservata ma non sul palco”, con la canzone “Ogni cosa sa di te” che rappresenta la sua “rivoluzione”. V ...