Sanremo 2021, chi è Tattroli? Noemi svela tutto: "C'entra anche Mahmood"

La domanda ha cominciato a circolare su Twitter sin dalla prima serata del Festival. "Chi è Tattroli?". Spesso accompagnata dalla faccia di Mahmood, gli utenti facevano ironia sul fatto che questo autore che compare tra le firme di "Glicine", il pezzo di Noemi, fosse il realtà il vincitore di Sanremo 2019 con Soldi. A svelare tutto Noemi, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto: "Diciamolo, non c'è niente da nascondere. Tattroli non è una persona ma è un collettivo di autori di cui fa parte anche Alessandro Mahmoud. E ti dirò di più: Alessandro è un amico, ci sentiamo spesso, e mi ha dato un mare di consigli per il mio nuovo disco "Metamorfosi". Infatti tra i ringraziamenti dell'album c'è anche il suo nome.

