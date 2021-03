Roma, confermata la lesione per Veretout: salterà cinque partite (Di venerdì 5 marzo 2021) Brutte notizie per la Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Jordan Veretout hanno confermata la lesione al flessore. I dettagli Brutte notizie per la Roma. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Jordan Veretout hanno confermata la lesione al flessore. Previsto uno stop di un mese circa con il centrocampista francese che salterà 5 partite: Genoa, Parma e Napoli in campionato oltre alla a doppia sfida di Europa League contro lo Shaktar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Brutte notizie per la. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Jordanhannolaal flessore. I dettagli Brutte notizie per la. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Jordanhannolaal flessore. Previsto uno stop di un mese circa con il centrocampista francese che: Genoa, Parma e Napoli in campionato oltre alla a doppia sfida di Europa League contro lo Shaktar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - RadioRadioWeb : ???? La Roma non sbaglia con le piccole I giallorossi sbancano il Franchi di Firenze per 1?? - 2??. Ancora confermat… - sotirias : RT @JoeWolve: ??ULTIMA ORA ?? Preso il responsabile dell'invio della busta con due proiettili a #MatteoRenzi. La notizia viene confermata… - papel61 : RT @JoeWolve: ??ULTIMA ORA ?? Preso il responsabile dell'invio della busta con due proiettili a #MatteoRenzi. La notizia viene confermata… - JoeWolve : ??ULTIMA ORA ?? Preso il responsabile dell'invio della busta con due proiettili a #MatteoRenzi. La notizia viene c… -