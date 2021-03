Roma, chiusa sala scommesse illegale nel quartiere Trieste (Di venerdì 5 marzo 2021) La Polizia di Stato ha chiuso una sala scommesse illegale che si trovava nel quartiere Trieste della Capitale. L’attività stava fruttando molto lavoro al proprietario e infatti l’afflusso di clienti era davvero importante. A denunciare la cosa è stato un poliziotto che per motivi personali spesso passava a piedi davanti al locale. L’agente ha notato strani moviementi dentro e fuori dall’esercizio commerciale che non aveva una insegna. Per tale motivo ha deciso di avvisare i colleghi che hanno prontamente agito. sala scommessa illegale scoperta a Roma Nel quartiere Trieste di Roma è stata scoperta una sala scommessa illegale. Ad allertare la Polizia è stato un ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021) La Polizia di Stato ha chiuso unache si trovava neldella Capitale. L’attività stava fruttando molto lavoro al proprietario e infatti l’afflusso di clienti era davvero importante. A denunciare la cosa è stato un poliziotto che per motivi personali spesso passava a piedi davanti al locale. L’agente ha notato strani moviementi dentro e fuori dall’esercizio commerciale che non aveva una insegna. Per tale motivo ha deciso di avvisare i colleghi che hanno prontamente agito.scommessascoperta aNeldiè stata scoperta unascommessa. Ad allertare la Polizia è stato un ...

