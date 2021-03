RetroNerd #48 | Nintendogs

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Oggitorna per parlarvi di un altro titolo Nintendo che sicuramente tutti hanno provato almeno una volta:! Un po’ di storia…è un titolo esclusiva Nintendo DS sviluppato da Nintendo e pubblicato nel 2005.Il titolo è stato rilasciato in quattro versioni differenti a seconda delle razze di cani disponibili per l’adozione: Dalmata, Labrador, Chihuaha e Bassotto.E’ stato acclamato dalla critica e ha ricevuto svariati premi, tra cui l’Innovation Award di PC Games del 2006.Si tratta del secondo gioco Nintendo più venduto dopo New Super Mario Bros. Gameplayè un videogioco di simulazione in cui il giocatore dovrà prendersi cura di dei cuccioli di cane.Il titolo sfrutta appieno le potenzialità della console Nintendo DS, utilizzando non solo il touchscreen per giocare con i ...