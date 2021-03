Picca-Santori | via Magnagrecia | domani pianteremo albero

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “unnel quartiere San Giovanni come simbolo di una battaglia che porteremo avanti per un piano serio e strutturato di piantumazione di nuove alberature in tutti quei luoghi ormai degradati dove vediamo mozziconi di alberi tagliati e mai sostituiti, tazze delle alberature vuote e piene di rifiuti e per dire basta all’abbattimento indiscriminato del patrimonio arboreo capitolino se non giustificato da documenti comprovanti lo stato di pericolosita’ per l’incolumita’ pubblica”. Cosi’ in una nota Fabrizioe Monica, dirigenti romani della Lega Salvini Premier, che insieme ai membri del coordinamento della Lega del VII Municipio, Cristiano Buoncristiani e Martina Botarelli, hanno dato appuntamento a tutti i cittadinialle ore 10.30 in via ...