(Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri, nella puntata di Pomeriggio 5, è stata data lettura di una intercettazione di una conversazione trae l’attuale. I due sono in auto, e stanno parlando di alcuni messaggi su whatsapp. Lui le dice: “Non ti preoccupare, avrai una vita agevole”, lei gli chiede: “Hai cancellato i messaggi?”, lui: “Sì”. E lei, ancora: “Tutti i nostri messaggi?”, e lui ancora: “Ho cancellato tutto whatsapp. Non solo i nostri, proprio tutti”. Certo, questa conversazione presa così da sola non significa nulla, teoricamente. Ma una domanda sorge spontanea: perché cancellare i messaggi? Di quali messaggi è preoccupata ladi? Stanno forse cancellando prove o indizi relativi all’di Ilenia?è stato arrestato ...

poliziadistato : #3marzo Omicidio #IleniaFabbri, #Squadramobile Ravenna e #Sco indagano 2 uomini. Sono ex marito e un suo conoscent… - QuotidianPost : Omicidio Faenza: Claudio Nanni e le intercettazioni con la compagna - VELOSPORT1960 : Nell'ordinanza del Gip il racconto delle violenze subite dalla donna prima del delitto - infoitinterno : Faenza, omicidio premeditato con motivo abietto - Eriantonelli1 : RT @Zeta_Luiss: Lombardia ed Emilia Romagna verso la zona rossa, l’arresto di Claudio Nanni per l’omicidio di #Faenza, la seconda serata de… -

Approfondiscidi Ilenia Fabbri: il giallo delle chiavi di casa Delitto di: la supertestimone sotto scorta Ilenia Fabbri uccisa in casa: il racconto di una vicina sugli ultimi istanti... per la proprietà della casa, 'le controversie' tra Claudio Nanni, in carcere per, e la ... ma una prima traccia del conflitto, risale all'ottobre del 2017, quando la 46enne diaveva ...Claudio Nanni è stato intercettato mentre parlava con la compagna di alcuni messaggi whatsapp: "Ho cancellato tutto whatsapp" ...Pierluigi Barbieri, il 53enne di origine cervese soprannominato 'lo Zingaro', arrestato due giorni fa per l'omicidio di Ilenia Fabbri, aveva 2.200 euro in contanti in casa.