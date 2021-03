Nonna Roberta, star di TikTok. "Tutte le sere in diretta", la seguono in 200mila (Di venerdì 5 marzo 2021) Astro nascente di un social per giovanissimi come Tik Tok , nonostante le 75 primavere. Lezione dettagliata a cura di Roberta Pimo , la Nonna fiorentina che sta spopolando sulla piattaforma famosa per ... Leggi su lanazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Astro nascente di un social per giovanissimi come Tik Tok , nonostante le 75 primavere. Lezione dettagliata a cura diPimo , lafiorentina che sta spopolando sulla piattaforma famosa per ...

Ultime Notizie dalla rete : Nonna Roberta Nonna Roberta, star di TikTok. "Tutte le sere in diretta", la seguono in 200mila Astro nascente di un social per giovanissimi come Tik Tok , nonostante le 75 primavere. Lezione dettagliata a cura di Roberta Pimo , la nonna fiorentina che sta spopolando sulla piattaforma famosa per i video, intrattenendo e divertendo un pubblico vastissimo, oltre 200mila persone. La genuinità e la spontaneità ...

