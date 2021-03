Neffa commenta l’esibizione flop con Noemi a Sanremo 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nella terza serata del Festival di, i big in gara si sono esibiti nelle cover insieme a degli ospiti speciali da loro scelti. La prima a scendere dalle scale è statainsieme a. I due hanno cantato Prima di andare via, proprio una canzone del cantautore. Nonostante i sorrisi disul palco dell’Ariston era chiaro che qualcosa non andava. E’ stata una serata ricca di problemi tecnici e i due artisti sono stati protagonisti di una performance compromessa proprio per questo motivo.non erano in sincro, sembrava esserci un chiaro ritardo, un errore di trasmissione che lo stesso autore del brano ha voluto sottolineare subito dopo. Una serata iniziata malissimo per...