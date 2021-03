MotoGP | scattano i Test di Losail | si inizia a fare sul serio tra mille variabili e novità importanti

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) Signore e signori, ci siamo! La stagione 2021 del Motomondiale è pronta ad alzare il proprio sipario. Il “teatro” di questo primo assaggio di annata sarà tutto in Qatar. Ipre-stagionali, e le prime due gare del campionato, saranno di scena a, in un vero e proprio mese nel deserto che servirà a team e piloti a rompere il ghiaccio dopo la lunga pausa invernale. Siamo reduci da un 2020 assolutamente complicato sotto ogni punto di vista (e le motivazioni le conosciamo bene, ahinoi) per cui la speranza di tutti è che il peggio sia ormai alle spalle e, sin da questo weekend, si possa solamente pensare alla pista, alle prestazioni delle moto ed ai dettagli tecnici. Dopo lo Shakedown odierno riservato ai rookie ed ai vari collaudatori dei team da domani si inizierà asul. Due sessioni di sette ore ...