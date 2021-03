Moda: Otb di Renzo Rosso ha comprato 100% di Jil Sander (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Il gruppo Otb di Renzo Rosso ha comprato il 100% di Jil Sander, a conclusione di un processo competitivo. L’imprenditore lo ha annunciato anche su Instagram: “Sono orgoglioso di annunciare che Jil Sander da oggi è parte di Otb Group”. Nomura è stata sole advisor di Onward Holdings, proprietaria del marchio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Il gruppo Otb dihaildi Jil, a conclusione di un processo competitivo. L’imprenditore lo ha annunciato anche su Instagram: “Sono orgoglioso di annunciare che Jilda oggi è parte di Otb Group”. Nomura è stata sole advisor di Onward Holdings, proprietaria del marchio. L'articolo CalcioWeb.

