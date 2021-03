Migranti | Salvini | ' se sbarchi continuano rischiamo di superare quota 120 mila'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Se nel 2021 glicontinueranno ai ritmi di gennaio e febbraiodi120arrivi clandestini in un anno. Impensabile in un anno di Covid, di difficoltà sanitaria ed economica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, al termine dell'udienza preliminare a Catania per la Gregoretti. "Quindi, a maggior ragione quest'anno il governo Draghi si dovrà impegnare, concentrare sul controllo di chi entra e di chi esce dall'Italia", conclude.

Lo ha detto Matteoa Catania. 'Non ho nessun dubbio che anche su questo fronte l'Italia farà dei passi avanti', dice.... voluta da(e dal governo di allora), con l'obiettivo di spingere i paesi Ue a intervenire per la ricollocazione dei, l'atto di trattenerli a mare, secondo lo stessoera ..."Se nel 2021 gli sbarchi continueranno ai ritmi di gennaio e febbraio rischiamo di superare quota 120 mila arrivi clandestini in un ...Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Se nel 2021 gli sbarchi continueranno ai ritmi di gennaio e febbraio rischiamo di superare quota 120 mila arrivi clandestini in un anno. Impensabile in un anno di Covid, ...