Luca Argentero e Cristina Marino si sposano. L’annuncio in un video: «Sarà una festa d’amore» (Di venerdì 5 marzo 2021) Cristina Marino e Luca Argentero stanno per diventare marito e moglie. L’attrice ha annunciato le nozze con un video nelle sue Instagram Stories in cui spiega che della cerimonia non condividerà molto «perché siamo discreti e ci piace che le cose private rimangano tali». Cristina non ha svelato la data, però ha fatto sapere che il matrimonio, «Covid permettendo», sarà «una festa d’amore semplicissima». Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Cristina Marino e Luca Argentero stanno per diventare marito e moglie. L’attrice ha annunciato le nozze con un video nelle sue Instagram Stories in cui spiega che della cerimonia non condividerà molto «perché siamo discreti e ci piace che le cose private rimangano tali». Cristina non ha svelato la data, però ha fatto sapere che il matrimonio, «Covid permettendo», sarà «una festa d’amore semplicissima».

MikaItalianFans : RT @cheTVfa: Da venerdì 12 marzo #SerenaRossi debutta su #Rai1 con #CanzoneSegreta. Insieme a lei grandi protagonisti dello spettacolo a cu… - DonnaGlamour : Fiori d’arancio in vista per Cristina Marino e Argentero: “Sarà una festa d’amore” - rosyb98 : RT @Maecenartis: Io sarò ossessionata dagli uomini brizzolati però dai non potete non concordare con me quando dico che LUCA ARGENTERO È PI… - Maecenartis : Io sarò ossessionata dagli uomini brizzolati però dai non potete non concordare con me quando dico che LUCA ARGENTE… - Maecenartis : Apriamo la giornata con Luca Argentero che cambia layout su twitter scegliendo come icon una foto in cui è un bono… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero UN BOSS IN SALOTTO - 1.916.000 telespettatori su Canale 5 La commedia " Un Boss in Salotto ", diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero, trasmessa in prima serata su Canale 5 giovedì 4 marzo 2021, ha raccolto davanti al video 1.916.000 telespettatori pari al 7.59% di share.

Luca Argentero si sposa: l'annuncio in un La coppia ci tiene alla sua privacy. Per questo Luca Argentero e Cristina Marino non pubblicheranno molto riguardo la loro cerimonia. Luca Argentero e l'annuncio del matrimonio Non è Argentero ad annunciarlo, ma bensì la sua compagna di vita, ...

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano. L annuncio in un video: «Sarà una festa d amore» Vanity Fair.it Luca Argentero e Cristina Marino si sposano: l’annuncio sui social Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi. A rivelarlo è l’attrice che, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha mostrato i preparativi della cerimonia insieme alla wedding planner. “Sarà una ...

Luca Argentero e Cristina Marino, il matrimonio: l’annuncio Luca Argentero e Cristina Marino, genitori della piccola Nina Speranza, hanno annunciato che molto presto convoleranno a nozze: via social l’attrice ha svelato ulteriori retroscena. Luca Argentero e C ...

La commedia " Un Boss in Salotto ", diretta daMiniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e, trasmessa in prima serata su Canale 5 giovedì 4 marzo 2021, ha raccolto davanti al video 1.916.000 telespettatori pari al 7.59% di share.La coppia ci tiene alla sua privacy. Per questoe Cristina Marino non pubblicheranno molto riguardo la loro cerimonia.e l'annuncio del matrimonio Non èad annunciarlo, ma bensì la sua compagna di vita, ...Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi. A rivelarlo è l’attrice che, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha mostrato i preparativi della cerimonia insieme alla wedding planner. “Sarà una ...Luca Argentero e Cristina Marino, genitori della piccola Nina Speranza, hanno annunciato che molto presto convoleranno a nozze: via social l’attrice ha svelato ulteriori retroscena. Luca Argentero e C ...