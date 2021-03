L'indice Rt sale oltre l'1 dopo sette settimane, sei regioni a rischio alto: ecco i cambi di colore (Di venerdì 5 marzo 2021) Campania rossa, Veneto e Friuli in arancione dal lunedì 8 marzo. Secondo i dati dell'Iss sale la pressione sugli ospedali e solo un caso su quattro individuato dal tracciamento. ecco gli ultimi ... Leggi su today (Di venerdì 5 marzo 2021) Campania rossa, Veneto e Friuli in arancione dal lunedì 8 marzo. Secondo i dati dell'Issla pressione sugli ospedali e solo un caso su quattro individuato dal tracciamento.gli ultimi ...

