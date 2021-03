Le responsabilità oscure per l’assassinio di Luca Attanasio

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il gruppo di uomini armati che ha attaccato un convoglio dell’ONU nell’est della Repubblica Democratica del Congo, lungo la strada che collega le città di Goma e Rutshuru, uccidendo tre persone: l’ambasciatore italiano in Congo,, il carabiniere Vittorio Iacovacci, membro della scorta di, e l’autista dell’auto su cui i due viaggiavano, Mustapha Milambo, non è affatto un caso che resta di diventare isolato. Altre persone sono state ferite. Finora non si sa chi siano i responsabili dell’attacco. Il convoglio ospitava una delegazione che si stava dirigendo verso Rutshuru, circa 70 chilometri a nord di Goma, per visitare un programma di alimentazione scolastica gestito dall’ONU. Secondo un portavoce del Parco nazionale di Virunga, che si estende fino alla città di Goma, l’attacco è avvenuto alle 10.15 ora locale (le ...

