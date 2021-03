Future Games Show torna questo mese con ben 40 giochi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Iltornerà il 25 marzo per uno speciale evento primaverile, con 40di oltre 30 diversi publisher e sviluppatori, tra cui SEGA, Team 17, Warner Bros. ed EA. Potete guardare logiovedì 25 marzo alle 23:45 italiane su Twitch, Facebook, YouTube e Twitter. Qualunque sia la vostra piattaforma di gioco preferita, ilproporrà titoli per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC, con le star di Resident Evil 3 Remake, Jeff Schine (Carlos Oliveira) e Nicole Tompkins (Jill Valentine). Leggi altro...

tuttoteKit : Future Games Show: annunciata la data dell'evento! #FutureGamesShow #tuttotek - GamingTalker : Il Future Games Show torna il 25 marzo con uno Spring Showcase - gdawgaz : RT @MichaelCautillo: Stand Strong Gov. Cuomo! -

Ultime Notizie dalla rete : Future Games

Gamesradar ha difatti annunciato non uno, ma ben treShow per il 2021. Si parte con lo showcase di primavera, previsto per la fine di marzo. Con l'Electronic Entertainment Expo ancora ...Lo studio specializzato nelle simulazioni continuerà a lavorare a tutti gli aggiornamenti e alleiterazione di rFactor2 . A commentare la notizia il presidente di MotorsportSthepen Hood,...Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con Future Games Show, inaugurato in occasione dell'E3 dello scorso anno.Primordials: Battle of Gods è un nuovo titolo free-to-play da poco rilasciato su Steam e Epic Games. Dapprima disponibile in accesso anticipato, questo tit ...