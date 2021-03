Formula 1 | confermato il GP del Portogallo 2021 | in scena il 2 maggio a Portimao

(Di venerdì 5 marzo 2021) La1 ha ufficializzato l’introduzione in programmazione del Gran Premio del. L’evento andrà inin data 2e si correrà sulla pista locata a, località per l’appunto lusitana. Dopo l’edizione 2020 del Gran Premio del, attuata dopo 25 anni dall’ultima volta, con Lewis Hamilton protagonista e conquistatore della novantaduesima vittoria in carriera,l’evento portoghese. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Stefano Domenicali, Presidente della1: “Siamo entusiasti di annunciare che la1 correrà di nuovo a, dopo l’enorme successo della gara dello scorso anno. Vogliamo ringraziare il promotore e il governo ...

SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, Mondiale 2021: confermato il GP del Portogallo, si correrà il 2 maggio #SkyMotori #F1 #Formula1 - FormulaPassion : #Portimao confermato, si corre il 2 maggio #F1 #PortugueseGP ???? - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: confermato il GP del Portogallo, si correrà il 2 maggio: La Formula 1 ha ufficializzato l… - SkySportF1 : Formula 1, Mondiale 2021: confermato il GP del Portogallo, si correrà il 2 maggio #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula confermato

Il manager italiano, presidente e ceo della1, ha commentato l'annuncio di Portimao dicendo: 'Siamo veramente felici di poter confermare che la1 correrà a Portimao il 2 maggio, dopo ...... Patrizio Bianchi, ha infatti firmato l'ordinanza che dà il via libera al replay della... come intuibile, tengono conto dell'emergenza sanitaria: per questo èche l'Esame avrà una ...Con l'ufficializzazione della gara in Portogallo sul circuito di Portimão il 2 maggio, la Formula 1 ha definito il calendario delle prove del Mondiale 2021. L'Algarve ospiterà quindi una gara di F1 pe ...La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio del Portogallo a Portimão tornerà in calendario nel weekend tra il 30 aprile e il 2 maggio.