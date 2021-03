Dichiarato morto si risveglia in obitorio, incredibile vicenda (Di venerdì 5 marzo 2021) Dichiarato morto si risveglia in obitorio prima dell’autopsia, il 27enne Shannmukh Gombi era stato ricoverato dopo un grave incidente. India, 27enne Dichiarato morto si risveglia in obitorio prima dell’autopsia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021)siinprima dell’autopsia, il 27enne Shannmukh Gombi era stato ricoverato dopo un grave incidente. India, 27ennesiinprima dell’autopsia su Notizie.it.

