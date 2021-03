Covid | l' OMS | ' Impensabile di essere fuori dalla pandemia entro il 2021'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Non si usciràil. A dirlo è Michael Ryan, direttore del programma emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità . La comprensione della stanchezza per le restrizioni ...

... il quartiere della Grande Mela più colpito dalla pandemia di Covid-19. In Nigeria sono arrivati i vaccini. Il carico fa parte del programma Covax che vede riuniti in uno sforzo comune, Onu e molti Paesi. Se grazie ai vaccini si intravede la fine del tunnel le criticità legate alla diffusione del virus rimangono. Il direttore del programma emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche spiegato che l'OMS sembra... I vaccini sono fonte di guadagno. Come ha rivelato di recente il Wall Street Journal, nel 2020 i manager di 13 società farmaceutiche che si sono occupate di trovare una cura per il Covid... L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma che è «molto alto» il rischio che un'epidemia di Ebola si diffonda nei Paesi confinanti con la Guinea e sostiene che alcuni di questi non siano preparati.