Cos’hanno in comune Marella e ACT N°1? Scopriamolo insieme

ACT N°1, ovvero "il primo atto" nel mondo della moda. Questo è il claim benaugurante oltre che il nome del giovane brand di abbigliamento femminile fondato nel 2016 a Reggio Emilia da Luca Lin e Galib Gassanoff. Dal debutto della prima collezione al White Show di Milano nel 2017 , il loro "primo atto" – che li ha portati ad essere selezionati da Vogue Italia per il MFW Talent Corner – alla vincita del concorso Who is On Next promosso da Vogue Italia e Alta Roma, fino alla collaborazione con Marella per la realizzazione di una capsule collection per la PE 2021. Creatività, estro, studio delle proporzioni ed estrema ricerca stilistica sono il fulcro delle collezioni moda firmate ACT N°1, che si compongono di capi destrutturati e riassemblati, ricchi di rimandi artistici, con forti richiami all'antica arte cinese e all'artigianato ...

