Congo | chi ha ucciso il procuratore che indagava sulla morte dell’ambasciatore Attanasio?

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – “in una imboscata ilchedel nostro ambasciatore del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu. Situazione molto particolare”. E’ quanto scritto su Twitter dal gruppo Geopolitical Center, noto gruppo di analisi strategica e militare. L’agguato sarebbe avvenuto martedì a Katale, a circa 50 chilometri dalla città di Goma. Nella stessa regione dunque in cui sono stati assassinati l’ambasciatore italiano Luca, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autistalese Mustapha Milambo. La stessa zona dell’agguato adIlmilitare capo del territorio di Rutshuru, William Hassani, sarebbe stato assassinato in un agguato ...

ilriformista : #DiMaio ha detto: ci dispiace molto, ma state tranquilli, troveremo chi gli ha sparato. È stata quella frase che ha… - Signo40372199 : RT @ItalianPolitics: Ricordiamo Oscar Kasangandjo, procuratore capo/ public prosecutor in Goma, Congo. Ammazzato. E chi capisce, capisce. - Avv_Nike : RT @IlPrimatoN: Un omicidio alquanto sospetto - GIURODOC : RT @IlPrimatoN: Un omicidio alquanto sospetto - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Un omicidio alquanto sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Congo chi

... tra i quali moltissimi appartenenti alla comunità italiana in. Tre i momenti salienti della ...italiano e dicendo che la sua morte e quella del carabiniere Iacovacci hanno affidato arimane ...è Lous and the Yakuza e dove vive? Lous and the Yakuza è nata a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del, il 27 maggio 1996 sotto il segno dei Gemelli, ed è una cantautrice e modella ...Un paese immenso, grande quanto l’intera l’Europa occidentale, colmo di ricchezze naturali e minerarie come pochi altri angoli del pianeta: oro, cobalto, nichel, rame, coltan, petrolio, diamanti. Eppu ...A una decina di giorni dall’imboscata nella Repubblica Democratica del Congo all’ambasciatore Luca Attanasio, il procuratore che stava ...