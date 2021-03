Con Shining la protagonista perse i capelli e diventò pazza

(Di venerdì 5 marzo 2021) Erika Pomellaè uno degli horror più famosi della storia del cinema: ma il film di Stanley Kubrick portò laShelley Duvall all'esaurimento nervoso e, successivamente, l'attrice annunciò di avere una malattia mentaleè uno dei film più famosi di Stanley Kubrick e andrà in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20, nella sua versione estesa. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di Stephen King: è diventata leggendaria la diatriba tra scrittore e regista. Stephen King odiò la versione cinematografica della sua storia e raccontò la sua versione dei fatti sulla lavorazione del film, accusando Kubrick di chiamarlo a ogni ora del giorno e della notte per chiedere delucidazioni. Tuttavia, oltre per l'odio tra i due autori,è diventato famoso anche per la sua ...

, la trama del film Lo scrittore Jack Torrance, ex insegnante disoccupato eproblemi di alcolismo, accetta l'impiego di guardiano invernale dell'Overlook Hotel, un grande albergo tra le ...... il film horror "" di Stanley Kubrick. In un isolato hotel in Colorado, uno scrittore alcolizzato impazzisce a causa di strani fenomeni e comincia a tormentare la propria famigliaun'ascia.Quando si parla di film che hanno fatto la Storia del Cinema è difficile non fare menzione di Shining. Non è però semplice proporre un'analisi che non sia scontata o già stata precedentemente percorsa ...