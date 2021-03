Ciclismo, Fabio Jakobsen: “La guarigione sta andando bene, vedo la luce in fondo al tunnel” (Di venerdì 5 marzo 2021) Quel terribile incidente dello scorso agosto ce l’abbiamo ancora tutti negli occhi. Il peggio però, per fortuna è passato. Fabio Jakobsen è tornato lentamente alla sua vita di tutti i giorni e l’obiettivo è quello di riuscire a tornare a svolgere il proprio mestiere, la propria passione: quella del Ciclismo. Ancora troppo presto per rivederlo in gara (qualcuno aveva ipotizzato già un rientro a breve), ma la voglia è quella di vestire la sua divisa della Deceuninck Quick-Step. A dare un messaggio di speranza verso tutti è proprio il velocista olandese sui propri social: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato sinora in questo mio recupero. C’è una luce in fondo al tunnel e mi ci sto dirigendo“. Le sue parole: “Il processo di guarigione sembra stia ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Quel terribile incidente dello scorso agosto ce l’abbiamo ancora tutti negli occhi. Il peggio però, per fortuna è passato.è tornato lentamente alla sua vita di tutti i giorni e l’obiettivo è quello di riuscire a tornare a svolgere il proprio mestiere, la propria passione: quella del. Ancora troppo presto per rivederlo in gara (qualcuno aveva ipotizzato già un rientro a breve), ma la voglia è quella di vestire la sua divisa della Deceuninck Quick-Step. A dare un messaggio di speranza verso tutti è proprio il velocista olandese sui propri social: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato sinora in questo mio recupero. C’è unainale mi ci sto dirigendo“. Le sue parole: “Il processo disembra stia ...

