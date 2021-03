Aquila: "Nel 2015 non passai le selezioni, ora ho vinto Masterchef. Mi ero detto 'Non ci riprovo'" (Di venerdì 5 marzo 2021) Buona la seconda. Dopo una prima partecipazione a Masterchef nel 2015, che si era fermata alle selezioni iniziali, Francesco Aquila 34 anni, da Bellaria-Igea Marina, è tornato e ha battuto tutti. “C’ero rimasto molto male - dice ad HuffPost -, non avevo passato neppure le selezioni. Non mi avevano richiamato. Così mi sono detto basta, non ci provo più. Poi però, dopo sei anni, mi è passata. Ho cambiato idea e ci ho riprovato. Ed eccomi qui”. Conteso tra la Romagna (dove vive) e la Puglia (dove è nato), il cuoco amatoriale più bravo d’Italia non ha ancora deciso cosa farà d’ora in poi. “Mi sento come su un pianeta nuovo. Per ora mi sto guardando intorno. Di sicuro prima di tutto devo crescere, perfezionarmi”. Per ora ha festeggiato in famiglia con una torta creata da lui per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Buona la seconda. Dopo una prima partecipazione anel, che si era fermata alleiniziali, Francesco34 anni, da Bellaria-Igea Marina, è tornato e ha battuto tutti. “C’ero rimasto molto male - dice ad HuffPost -, non avevo passato neppure le. Non mi avevano richiamato. Così mi sonobasta, non ci provo più. Poi però, dopo sei anni, mi è passata. Ho cambiato idea e ci ho riprovato. Ed eccomi qui”. Conteso tra la Romagna (dove vive) e la Puglia (dove è nato), il cuoco amatoriale più bravo d’Italia non ha ancora deciso cosa farà d’ora in poi. “Mi sento come su un pianeta nuovo. Per ora mi sto guardando intorno. Di sicuro prima di tutto devo crescere, perfezionarmi”. Per ora ha festeggiato in famiglia con una torta creata da lui per ...

PAOLANURNBERG : RT @HuffPostItalia: Aquila: 'Nel 2015 non passai le selezioni, ora ho vinto Masterchef. Mi ero detto 'Non ci riprovo'' - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Aquila: 'Nel 2015 non passai le selezioni, ora ho vinto Masterchef. Mi ero detto 'Non ci riprovo'' - HuffPostItalia : Aquila: 'Nel 2015 non passai le selezioni, ora ho vinto Masterchef. Mi ero detto 'Non ci riprovo'' - seam_bah : RT @PaoloCond: Verrò nel tuo ristorante, Aquila. E questa è una promessa. Un’edizione bellissima, complimenti #MasterChefItalia - Nikolikespopunk : RT @PaoloCond: Verrò nel tuo ristorante, Aquila. E questa è una promessa. Un’edizione bellissima, complimenti #MasterChefItalia -