Ansa: 20 ultrà sanzionati per assembramenti al derby di Milano, 5 indagati per lesioni (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Ansa riporta che sono state comminate le prime sanzioni per gli assembramenti dei tifosi di Milan e Inter in occasione del derby dello scorso 21 febbraio. La Polizia di Stato di Milano, attraverso la visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato gli ultras dei due club per non aver osservato le disposizioni anti-Covid. Si tratterebbe di circa 20 persone, per il momento. La Digos sta anche effettuando perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti, indagati per lesioni causate a un giovane fan milanista. “L’aggressione, secondo le indagini della Digos, è avvenuta dopo le 14, nelle fasi di deflusso dallo stadio, in via Caprilli, vicino a San Siro: un gruppo di ultras nerazzurri ha aggredito a calci e pugni il tifoso avversario, l’azione non è stata denunciata né ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) L’riporta che sono state comminate le prime sanzioni per glidei tifosi di Milan e Inter in occasione deldello scorso 21 febbraio. La Polizia di Stato di, attraverso la visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato gli ultras dei due club per non aver osservato le disposizioni anti-Covid. Si tratterebbe di circa 20 persone, per il momento. La Digos sta anche effettuando perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti,percausate a un giovane fan milanista. “L’aggressione, secondo le indagini della Digos, è avvenuta dopo le 14, nelle fasi di deflusso dallo stadio, in via Caprilli, vicino a San Siro: un gruppo di ultras nerazzurri ha aggredito a calci e pugni il tifoso avversario, l’azione non è stata denunciata né ...

napolista : Ansa: 20 ultrà sanzionati per assembramenti al derby di Milano, 5 indagati per lesioni La Polizia di Stato ha ident… - katroia : @Agenzia_Ansa 1/5 di ultra ottantenni vaccinati in due mesi. E c'è da vantarsi? - Ansa_Piemonte : Ultrà: Slo Juve, 'abituati a fare i padroni dell curva'. Pairetto testimone in tribunale a Torino a processo Last B… - Mau13pol : @valentinodm19 @Agenzia_Ansa Quando ti va bene e sei ultra ottantenne! - ameliacarlevaro : RT @ansa_liguria: Ultrà arrestato con bombe carta -

Ultime Notizie dalla rete : Ansa ultrà Vaccini, somministrazioni agli over 80: accordo Regione e medici di famiglia 'Pensiamo di coinvolgere i medici di base già in occasione del prossimo Vaccine day', ha dichiarato l'assessore Mario Nieddu all' Ansa . L'unico problema, ha aggiunto, è che sono rimasti pochissimi ...

Arrestato capo ultras dell'Inter ...è un nome storico nel mondo ultrà e ha scontato diversi anni di carcere mentre Cambedda è noto alle cronache sin dagli anni '70, soprattutto per aver fatto parte di 'batterie' di rapinatori. ANSA

Armi e pettorine Gdf in auto, arrestato capo ultras Inter Agenzia ANSA 'Pensiamo di coinvolgere i medici di base già in occasione del prossimo Vaccine day', ha dichiarato l'assessore Mario Nieddu all'. L'unico problema, ha aggiunto, è che sono rimasti pochissimi ......è un nome storico nel mondoe ha scontato diversi anni di carcere mentre Cambedda è noto alle cronache sin dagli anni '70, soprattutto per aver fatto parte di 'batterie' di rapinatori.