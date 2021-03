Amici 20, la classifica generale proposta da Zerbi: ecco cosa succede (Di venerdì 5 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 5 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, LA classifica DI DAVID PARSONS: DUE BALLERINI SI SFIDANO RUDY Zerbi FA UNA COMUNICAZIONE IMPORTANTE Maria De Filippi chiama tutti i cantanti davanti al televisore per una comunicazione importante da parte del coach Rudy Zerbi. In queste settimane i cantanti sono stati sottoposti a delle esibizioni speciali davanti a specialisti del settore, quali Linus e J-Ax. Zerbi non vuole sprecare queste classifiche perché strumenti utili a far rendere conto ai coach e ai cantanti, il loro valore artistico del momento. Tra qualche ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 5 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5.le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, LADI DAVID PARSONS: DUE BALLERINI SI SFIDANO RUDYFA UNA COMUNICAZIONE IMPORTANTE Maria De Filippi chiama tutti i cantanti davanti al televisore per una comunicazione importante da parte del coach Rudy. In queste settimane i cantanti sono stati sottoposti a delle esibizioni speciali davanti a specialisti del settore, quali Linus e J-Ax.non vuole sprecare queste classifiche perché strumenti utili a far rendere conto ai coach e ai cantanti, il loro valore artistico del momento. Tra qualche ...

