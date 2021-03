4 marzo 1943, anche la "versione Dalla" dei Negramaro resta un testo purgato. E' Sanremo, ma sembra Canzonissima (Di venerdì 5 marzo 2021) Non per fare la Pierina, ma correggo: il testo ’non censurato’ di “4 marzo 1943” presentato a Sanremo nel 1971 contemplava due strofe modificate in corsa per sospetta blasfemia. Dal testo originario di Pallottino-Dalla : “Giocava alla Madonna / col bimbo da fasciare” (modificato su pressante richiesta in “Giocava a far la donna/ col bimbo da fasciare”) , e ancora, “ E anche adesso che bestemmio / e bevo vino..” ( modificato su pressante richiesta in “E anche adesso che gioco a carte / e bevo vino..). Esaltato da Amadeus come il restauro della primaria, autentica e originale ‘ versione Dalla’, quello cantato dai Negramaro in apertura della terza serata di Sanremo2021 è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Non per fare la Pierina, ma correggo: il’non censurato’ di “4” presentato anel 1971 contemplava due strofe modificate in corsa per sospetta blasfemia. Daloriginario di Pallottino-: “Giocava alla Madonna / col bimbo da fasciare” (modificato su pressante richiesta in “Giocava a far la donna/ col bimbo da fasciare”) , e ancora, “ Eadesso che bestemmio / e bevo vino..” ( modificato su pressante richiesta in “Eadesso che gioco a carte / e bevo vino..). Esaltato da Amadeus come iluro della primaria, autentica e originale ‘’, quello cantato daiin apertura della terza serata di2021 è ...

