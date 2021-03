Vaccini, Speranza chiede verifiche per l'utilizzo di AstraZeneca anche per over 65 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ora le analisi dei dati e la decisione finale spetterà all'Aifa. In Europa lo hanno già approvato per questo uso Francia, Germania e Austria. Con l'approvazione di una dose unica, non si terrano da parte scorte Leggi su repubblica (Di giovedì 4 marzo 2021) Ora le analisi dei dati e la decisione finale spetterà all'Aifa. In Europa lo hanno già approvato per questo uso Francia, Germania e Austria. Con l'approvazione di una dose unica, non si terrano da parte scorte

