UOMINI E DONNE oggi, 4 marzo: Samantha e Roberto, il chiarimento basterà? (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo appuntamento in compagnia di UOMINI e DONNE: ciò che abbiamo iniziato a vedere oggi appartiene ad una registrazione del 23 febbraio nella quale però mancava Tina Cipollari, assente per un’indigestione alimentare. Si inizia dalle avventure legate a Gemma Galgani, non solo con il riassunto delle puntate precedenti, ma anche con uno sfogo nel quale la donna si dice estremamente felice del suo nuovo corteggiatore Cataldo. Una volta che Gemma fa il suo ingresso in studio, si viene a sapere che negli ultimi giorni Maurizio le ha mandato un messaggio sul cellulare nel quale si diceva disposto a chiarire la fine della loro conoscenza e questo suscita nell’opinionista Gianni Sperti molte perplessità, perché secondo lui Maurizio ha mandato il messaggio per poter avere più visibilità a centro studio. Tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo appuntamento in compagnia di: ciò che abbiamo iniziato a vedereappartiene ad una registrazione del 23 febbraio nella quale però mancava Tina Cipollari, assente per un’indigestione alimentare. Si inizia dalle avventure legate a Gemma Galgani, non solo con il riassunto delle puntate precedenti, ma anche con uno sfogo nel quale la donna si dice estremamente felice del suo nuovo corteggiatore Cataldo. Una volta che Gemma fa il suo ingresso in studio, si viene a sapere che negli ultimi giorni Maurizio le ha mandato un messaggio sul cellulare nel quale si diceva disposto a chiarire la fine della loro conoscenza e questo suscita nell’opinionista Gianni Sperti molte perplessità, perché secondo lui Maurizio ha mandato il messaggio per poter avere più visibilità a centro studio. Tutte le nostre news anche su Instagram ...

ItalianAirForce : Buon 60° compleanno @FrecceTricolori ?????????? Il 1° marzo 1961 nascevano le #FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica… - CarloCalenda : Aderiamo all'iniziativa 'Uomini contro la violenza di genere' di #LiberareRoma. Ci vediamo giovedì in piazza. Nel… - matteosalvinimi : Buon 82esimo compleanno al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco @emergenzavvf: donne e uomini che mettono a rischio… - MarcoMatler : RT @NFratoianni: Oggi in piazza San Silvestro con #LiberareRoma e #MascherinaRossa contro #femminicidio . La violenza sulle donne non è un… - GMatera0 : Le Donne sono isteriche e stupide se per questo. Col passare del tempo le cose non sono affatto migliorate. Danno… -