Su WhatsApp arrivano le immagini che si autodistruggono e le chiamate da desktop

(Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Getty Images)Un sito specializzato nell’analizzare la versione beta dialla ricerca di futuri update, Wabetainfo, ha scoperto che l’app è al lavoro su una nuova funzionalità che permetterà l’invio di foto e video a tempo, che scompaiono allo scadere di un timer. Ma non è l’unica novità: levocali e video ora si potranno effettuare anche dal terminale web edi. Partiamo da qui. Cosa c’è di nuovo suWeb Da quando WaBetaInfo aveva annunciato per la prima volta che la piattaforma di messaggistica si era messa al lavoro per portare levocali e video susono passati poco più di 3 anni. A ricordarlo con tweet è Alessandro Paluzzi, esperto italiano di reverse ...

Desktop, come abilitare chiamate e videochiamatesuggerisce inoltre che, come per tutte le comunicazioni che avvengono sul client, anche le chiamate e le videochiamate via desktop ......vuole implementare nuove funzionalità come questa, anche perché c'è un'emorragia di utenti e una crisi di fiducia a cui rimediare (per approfondire leggi qui: Addio a: partito l'...Il client desktop dell'app di messaggistica è stato aggiornato con le funzioni di chiamate e videochiamate. Utilissime in tempi di COVID-19, ma meno versatili rispetto ad altre soluzioni. Viene manten ...Ci sono voluti oltre quattro anni, ma alla fine sono arrivate. Ci riferiamo alle chiamate e videochiamate di WhatsApp sulla versione desktop dell' app di messaggistica. La funzionalità, infatti, è dis ...