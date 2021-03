Sanremo 2021, Irama in gara con il video delle prove. Ma ecco cosa faceva mentre andava in onda la sua esibizione (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare, dopo quello rapido di due membri dello staff di Irama, il cantante ed ex vincitore di Amici ha rischiato l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021. L’artista non è risultato positivo anzi, come sottolineato da lui stesso tra le Storie di Instagram, è risultato negativo, ma comunque per cause di forza maggiore durante la seconda serata non è potuto salire sul palco dell’Ariston. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival il vicedirettore di Rai1 Fasulo aveva annunciato: “Ieri mattina un collaboratore di Irama è stato trovato positivo all’antigenico rapido. Subito è scattato il molecolare per tutto lo staff di Irama e Irama compreso. Il collaboratore ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare, dopo quello rapido di due membri dello staff di, il cantante ed ex vincitore di Amici ha rischiato l’esclusione dal Festival di. L’artista non è risultato positivo anzi, come sottolineato da lui stesso tra le Storie di Instagram, è risultato negativo, ma comunque per cause di forza maggiore durante la secserata non è potuto salire sul palco dell’Ariston. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della secserata del Festival il vicedirettore di Rai1 Fasulo aveva annunciato: “Ieri mattina un collaboratore diè stato trovato positivo all’antigenico rapido. Subito è scattato il molecolare per tutto lo staff dicompreso. Il collaboratore ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - whatareu13 : RT @star3star3: “Sottone di merda per oppini” by tommy z, nuova suoneria e inserito nella playlist di sanremo 2021: ? #tzvip - Unf_Tweet : -