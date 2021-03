Sanremo 2021: come è andata la seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) La platea della seconda serata è una distesa di palloncini, poi Fiorello con un mantello di piume che stupisce ancora con un look eccentrico e le battute con Amadeus: è iniziata così la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Grande affiatamento tra i due conduttori, che sono apparsi sciolti e a loro agio, forti anche degli ottimi ascolti della prima serata e di un grande record: la puntata di martedì 2 marzo è stata la più seguita di sempre sui social e ha coinvolto un pubblico giovanissimo. Anche mercoledì 3 marzo ad esibirsi per primi sono stati i quattro giovani delle Nuove Proposte e poi il testimone è passato agli altri 13 big in gara. Scopri le nostre pagelle della seconda serata. Le canzoni di ieri sera Nella ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021) La platea dellaè una distesa di palloncini, poi Fiorello con un mantello di piume che stupisce ancora con un look eccentrico e le battute con Amadeus: è iniziata così ladella 71esima edizione del Festival di. Grande affiatamento tra i due conduttori, che sono apparsi sciolti e a loro agio, forti anche degli ottimi ascolti della primae di un grande record: la puntata di martedì 2 marzo è stata la più seguita di sempre sui social e ha coinvolto un pubblico giovanissimo. Anche mercoledì 3 marzo ad esibirsi per primi sono stati i quattro giovani delle Nuove Proposte e poi il testimone è passato agli altri 13 big in gara. Scopri le nostre pagelle della. Le canzoni di ieri sera Nella ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - patrizia2002 : @SanremoRai @Sanremo_2021 @Gaia_Gozzi @RaiPlay Musica e il resto scompare della Lamborghini, era uguale - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 3 marzo 2021. Sanremo cala al 42.1% – 7,6 mln (oltre 2mln e 11 punti in meno vs 2020) |… -