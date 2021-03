Presentazione Aprilia Racing, la RS-GP 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Alle porte dei test ufficiali in Qatar, arriva la Presentazione di Aprilia Racing Team Gresini che svela alla MotoGP 2021 la sua nuova RS-GP. A Doha si è da poco conclusa la penultima Presentazione di questo 2021 (manca ancora Suzuki) con la Casa di Noale che ha scoperto il suo ultimo progetto. A condurre l’Aprila RS-GP nel Motomondiale MotoGP, ormai prossimo all’avvio, saranno il veterano Aleix Espargaro e il neopromosso Lorenzo Savadori, subentrato ufficialmente al posto di Andrea Iannone. Un momento di gioia e commozione che non poteva iniziare se non in ricordo del partner e amico Fausto Gresini. Aprilia Racing si presenta alla MotoGP 2021 Dopo un inverno di intenso lavoro Aprilia Racing Team ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Alle porte dei test ufficiali in Qatar, arriva ladiTeam Gresini che svela alla MotoGPla sua nuova RS-GP. A Doha si è da poco conclusa la penultimadi questo(manca ancora Suzuki) con la Casa di Noale che ha scoperto il suo ultimo progetto. A condurre l’Aprila RS-GP nel Motomondiale MotoGP, ormai prossimo all’avvio, saranno il veterano Aleix Espargaro e il neopromosso Lorenzo Savadori, subentrato ufficialmente al posto di Andrea Iannone. Un momento di gioia e commozione che non poteva iniziare se non in ricordo del partner e amico Fausto Gresini.si presenta alla MotoGPDopo un inverno di intenso lavoroTeam ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP| Aprilia: Lorenzo Savadori, 'Cercherò di trasformare il dolore per la scomparsa di Fausto in energia positiva'… - motograndprixit : #MotoGP| Aprilia: Lorenzo Savadori, 'Cercherò di trasformare il dolore per la scomparsa di Fausto in energia positi… - FormulaPassion : #MotoGP | Seguite con noi in diretta la presentazione della nuova #Aprilia - motosprint : #MotoGP, #LIVE: la presentazione #Aprilia Racing 2021 - zazoomblog : Aprilia Gresini segui la presentazione in diretta video su -