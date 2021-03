Pd: Serracchiani, ‘Congresso sarebbe una conta interna’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di rielaborare il nostro pensiero. E avviare una franca discussione politica. Il congresso lo faremo quando la pandemia ce lo permetterà, ma oggi con i contagi che aumentano, con le scuole che chiudono, metterci a fare un congresso, che poi finisce con l’essere una conta interna, rischia solo di allontanarci dalla gente e di non farci fare quel necessario e prezioso lavoro di elaborazione politica”. Lo dice Debora Serracchiani al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di rielaborare il nostro pensiero. E avviare una franca discussione politica. Il congresso lo faremo quando la pandemia ce lo permetterà, ma oggi con igi che aumentano, con le scuole che chiudono, metterci a fare un congresso, che poi finisce con l’essere unainterna, rischia solo di allontanarci dalla gente e di non farci fare quel necessario e prezioso lavoro di elaborazione politica”. Lo dice Deboraal Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

