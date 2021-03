**Pd: Cacciari, ‘crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere’** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che al momento il Pd non abbia le idee chiare”. Così all’Adnkronos Massimo Cacciari, che rincara: “La crisi ha dimostrato che il Partito Democratico non sa che pesci prendere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che al momento il Pd non abbia le idee chiare”. Così all’Adnkronos Massimo, che rincara: “La crisi hache il Partito Democratico non sa cheprendere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Pd, Cacciari: 'Crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere'... - Adnkronos : #Pd, #Cacciari: 'Crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere' - lifestyleblogit : Pd, Cacciari: 'Crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere' - - speciale_news : M5S, parla @CACCIARl : “Senza Conte il centrosinistra non ha leader. Il Pd è a pezzi” - spaziprovvisori : @dashiellveg @andareairesti Innovativa e convincente la sua idea di individuare nel PD il fautore del destino della… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Cacciari Parola di Massimo Cacciari: diarchia Mattarella - Draghi Pd e 5Stelle andrebbero, in caso contrario, a un disfatta certa. Anche il centrodestra appare ... Cacciari, si è vaccinato contro il Covid? Lo farà? Quando mi chiameranno, quando qualcuno mi dirà dove e ...

Cacciari: 'Lo ripeto, il governo Draghi è la definitiva bancarotta della politica" di Antonello Sette Cacciari, il salvatore della patria si è finalmente insediato… No, il mestiere di Mario ... dopo di lui i Cinquestelle prima con la Lega e poi con il Pd. Ora tutti insieme ...

**Pd: Cacciari, 'crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere'** Il Tempo Pd, Cacciari: “Crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere” Così all’Adnkronos Massimo Cacciari, che aggiunge: non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che ...

Invitalua: Bagnoli, bonifica entro il 2023. Concorso di idee: tra un mese la graduatoria Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che al momento il Pd non abb ...

e 5Stelle andrebbero, in caso contrario, a un disfatta certa. Anche il centrodestra appare ..., si è vaccinato contro il Covid? Lo farà? Quando mi chiameranno, quando qualcuno mi dirà dove e ...di Antonello Sette, il salvatore della patria si è finalmente insediato… No, il mestiere di Mario ... dopo di lui i Cinquestelle prima con la Lega e poi con il. Ora tutti insieme ...Così all’Adnkronos Massimo Cacciari, che aggiunge: non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che al momento il Pd non abb ...