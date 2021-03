Parma, D’Aversa: “Giocato alla pari con l’Inter. Non abbiamo il senso del pericolo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente da fare per il Parma. I gialloblu cadono al cospetto dell'Inter e restano in piena zona retrocessione. La cura di Roberto D'Aversa, per il momento, ancora non dà gli effetti sperati.caption id="attachment 1100529" align="alignnone" width="3000" D'Aversa, getty/captionLE PAROLE DI D'AVERSAIl tecnico analizza la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "abbiamo finito la partita nella loro metà campo. Non abbiamo sfigurato contro la prima in classifica. L'Inter è stata brava ad approfittare di una situazione particolare, mentre sul secondo gol sono stati formidabili in contropiede, che è una delle caratteristiche dei nerazzurri. abbiamo Giocato alla pari con la capolista: dobbiamo credere di più nei nostri mezzi, ma concediamo troppe occasioni perché non ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente da fare per il. I gialloblu cadono al cospetto dell'Inter e restano in piena zona retrocessione. La cura di Roberto D'Aversa, per il momento, ancora non dà gli effetti sperati.caption id="attachment 1100529" align="alignnone" width="3000" D'Aversa, getty/captionLE PAROLE DI D'AVERSAIl tecnico analizza la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "finito la partita nella loro metà campo. Nonsfigurato contro la prima in classifica. L'Inter è stata brava ad approfittare di una situazione particolare, mentre sul secondo gol sono stati formidabili in contropiede, che è una delle caratteristiche dei nerazzurri.con la capolista: dobbiamo credere di più nei nostri mezzi, ma concediamo troppe occasioni perché non ...

