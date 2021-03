Paola Turci | decide finalmente di parlare di Francesca Pascale e racconta tutto su loro due

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 4 marzo 2021)è una bravissima cantante sempre molto riservata e schiva. Diversi anni fa ha subì un terribile incidente stradale che, per alcuni anni, le ha lasciato cicatrici importanti sul volto che lei ha accettato solo dopo anni di grandissimo dolore e sofferenza.è sempre stata una bellissima donna e quella cicatrice non riusciva proprio ad accettarla, infatti, comelei stessa, girava con i capelli pettinati in modo tale che le coprissero la parte di volto interessata dai segni dell’incidente. Poi, però, è riuscita a rinascere e a volersi di nuovo bene e questo traspariva anche dalle sue canzoni.e l’amore perDurante l’estate scorsa,...