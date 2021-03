Nintendo, un nuovo schermo OLED in arrivo per la Switch? (Di giovedì 4 marzo 2021) Nintendo sta progettando di rilasciare un modello aggiornato della Switch quest’anno con uno schermo OLED, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Il rapporto afferma che Samsung Display sta fornendo lo schermo, che sarà un pannello OLED rigido da 7 pollici 720p che dovrebbe raggiungere i negozi questo giugno. L’attuale Switch ha un pannello LCD da 6,2 pollici a 720p, mentre lo schermo dello Switch Lite è un LCD da 5,5 pollici a 720p. Molti giochi Switch faticano a raggiungere la risoluzione nativa in modalità portatile, quindi la mancanza di un aggiornamento della risoluzione non è realmente una sorpresa. Il rapporto di Bloomberg fa notare, tuttavia, che il nuovo modello di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 4 marzo 2021)sta progettando di rilasciare un modello aggiornato dellaquest’anno con uno, secondo unrapporto di Bloomberg. Il rapporto afferma che Samsung Display sta fornendo lo, che sarà un pannellorigido da 7 pollici 720p che dovrebbe raggiungere i negozi questo giugno. L’attualeha un pannello LCD da 6,2 pollici a 720p, mentre lodelloLite è un LCD da 5,5 pollici a 720p. Molti giochifaticano a raggiungere la risoluzione nativa in modalità portatile, quindi la mancanza di un aggiornamento della risoluzione non è realmente una sorpresa. Il rapporto di Bloomberg fa notare, tuttavia, che ilmodello di ...

