Nel Lazio sono 36.043 gli attualmente positivi, di cui 241 in terapia intensiva (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – sono 36.043 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 33.942 sono in isolamento domiciliare, 1.860 sono ricoverati non in terapia intensiva, 241 sono ricoverati in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), 5.997 sono deceduti e 197.642 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita' e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

