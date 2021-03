Milan, tra indisponibili e giocatori non al top il 2021 non decolla (Di giovedì 4 marzo 2021) Niente da fare, il 2021 del Milan non sembra decollare così come era decollato il nefasto anno del 2020. E con questa media diventa complicata anche la Champions League, nonostante il bottino racimolato all’andata tenga i rossoneri in buone acque. Se lo scorso anno era stata la rivelazione del dopo-lockdown, diventando la miglior squadra del 2020, nell’anno nuovo i rossoneri sono solo sesti per rendimento. E considerando anche le coppe si parla di 7 vittorie, 3 pari e 5 k.o. Che fosse complicato, forse impossibile, tenere lo stesso passo del 2020, ce lo si poteva immaginare, un po’ meno che il Milan andasse incontro a tutte queste difficoltà. E di questo passo, il Diavolo rischia di ritrovarsi a fine stagione come una bellissima incompiuta. Una squadra capace di macinare record e mietere vittime in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Niente da fare, ildelnon sembrare così come erato il nefasto anno del 2020. E con questa media diventa complicata anche la Champions League, nonostante il bottino racimolato all’andata tenga i rossoneri in buone acque. Se lo scorso anno era stata la rivelazione del dopo-lockdown, diventando la miglior squadra del 2020, nell’anno nuovo i rossoneri sono solo sesti per rendimento. E considerando anche le coppe si parla di 7 vittorie, 3 pari e 5 k.o. Che fosse complicato, forse impossibile, tenere lo stesso passo del 2020, ce lo si poteva immaginare, un po’ meno che ilandasse incontro a tutte queste difficoltà. E di questo passo, il Diavolo rischia di ritrovarsi a fine stagione come una bellissima incompiuta. Una squadra capace di macinare record e mietere vittime in ...

Milan, tra indisponibili e giocatori non al top il 2021 non decolla

MILANO – Luca Gotti, tecnico friulano, si è così espresso ai microfoni di SkySport dopo l'1-1 tra Milan e Udinese: "L'epilogo è di quelli che non ti fanno dormire la notte. Prendi il rigore in quel mo ...

Calciomercato Milan: rinnovo Kessie, resta o va via? Milan: Kessie verso il rinnovo. Franck Kessie resterà a Milano? Dopo anni di critiche, il rendimento del centrocampista ivoriano ha convinto tutti a Milano e per questo motivo la ...

