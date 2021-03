LaGazzettaWeb : Mesagne, in giro sullo scooter con tre panetti di hashish: arrestato pusher 37enne -

- I carabinieri dihanno arrestato in flagranza di reato il 37enne Giovanni Livrieri per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di uno specifico ...I carabinieri della Stazione di Tuturano di Brindisi hanno denunciato a piede libero un 56enne di San Donaci e un 26enne residente a, rispettivamente padre e figlio, ritenuti responsabili di concorso continuato in falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ...MESAGNE - I carabinieri di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato il 37enne Giovanni Livrieri per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, ...