M5S, il futuro con Giuseppe Conte: l'annuncio di Grillo (Di giovedì 4 marzo 2021) Grillo assicura, in una dichiarazione, che l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà al progetto per rilanciare il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo (pixabay)L'impegno preso dall'"Avvocato del Popolo" circa un mese fa quando pubblicamente annunciava ai grillini, e non solo, "io ci sono e ci sarò", sarà onorato. Anche se Conte non ha ancora accettato di diventare capo politico del Movimento, parteciperà, secondo quanto dichiarato da Grillo, alla stesura di un vero e proprio progetto rifondativo. La svolta per le sorti del Movimento 5 Stelle sembra proprio essere segnata, a quanto pare, dalla creazione di un progetto che ridia un orizzonte e un futuro ai grillini. Non si tratta di un futuro a breve termine, ...

