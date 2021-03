Inter, lo Sporting vuole il riscatto di Joao Mario. I dettagli (Di giovedì 4 marzo 2021) Il quotidiano portoghese Record riporta che lo Sporting Lispona vorrebbe riscattare il cartellino Joao Mario dall’Inter Joao Mario è diventato sempre più importante negli equilibri dello Sporting Lisbona. Da quando è tornato in patria in questa stagione, è tornato ad altissimi livelli: disputando ventitré partite, con due goal e un assist all’attivo, tra tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) Il quotidiano portoghese Record riporta che loLispona vorrebbe riscattare il cartellinodall’è diventato sempre più importante negli equilibri delloLisbona. Da quando è tornato in patria in questa stagione, è tornato ad altissimi livelli: disputando ventitré partite, con due goal e un assist all’attivo, tra tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FcInterNewsit : Record - Lo Sporting Lisbona vuole provarci: l'obiettivo è il riscatto di Joao Mario dall'Inter - FilippoBuccella : RT @Inter: ?? | #ShoesForDMD Grazie @Sporting_CP! ?? Ci uniamo anche noi alla campagna di sensibilizzazione di @Dmd_Aileleri per aiutare mig… - infoitsport : Inter, Joao Maro conquista (di nuovo) lo Sporting: pronta l'offerta - Daniele20052013 : Joao Mario ha convinto lo Sporting: c'è il via libera per il riscatto dall'Inter - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #JoaoMario ha convinto lo #SportingLisbona: c'è il via libera per il riscatto dall' #Inter -