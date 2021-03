Insigne furioso sbotta nel finale | le accuse alla squadra

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora un risultato incredibile per il Napoli, che ha subito il gol del 3-3 proprio in extremis su calcio di rigore:Il Napoli non sa più vincere lontano dallo Stadio Maradona. Un pareggio incredibile con una sfida emozionante al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il 3-3 delladi De Zerbi è arrivato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lorenzo, capitano del Napoli, al termine della gara col Sassuolo ha detto, ripreso dalle camere: 'Che squadra di merda'REGGIO EMILIA - Rabbia Napoli. Il 3 - 3 subìto all'ultimo secondo dal Sassuolo (rigore di Caputo al 95') ha fatto perdere la testa a, che poco prima era riuscito dal dischetto a ribaltare la partita con il gol del 2 - 3. Sull'azione dopo il Napoli s'è fatto trovare impreparato, non ha chiuso l'ultima discesa del Sassuolo e ...Ancora un risultato incredibile per il Napoli, che ha subito il gol del 3-3 proprio in extremis su calcio di rigore: Insigne furioso ...Lorenzo Insigne è apparso molto nervoso al termine della gara Sassuolo-Napoli, non ha ha gradito il pareggio arrivato all'ultimo secondo.