Giovani con mazze e machete: maxi rissa a Desio, un gruppo arrivato da Cinisello Balsamo (Di giovedì 4 marzo 2021) Scene di guerriglia urbana a Desio nel Monzese. Protagonisti due gruppi di Giovani, armati di mazze e anche di un machete. La maxi rissa è stata bloccata dai Carabinieri. Sono 20 i ragazzi coinvolti, 6 sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui 3 minorenni. Il litigio sarebbe nato per una ragazza. Uno dei due gruppi di Giovani è arrivato da Cinisello Balsamo nel Milanese con l'intento di fare "pagare lo sgarro". La rissa è iniziata mercoledì pomeriggio. I presenti hanno chiamato i Carabinieri e sul posto sono giunte alcune pattuglie prima che la situazione degenerasse, bloccando la piazza e identificando tutti i presenti. I sei denunciati dovranno rispondere di ...

