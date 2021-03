FIFA Ultimate Team, ritirata la class-action sul momentum: EA ha dimostrato l'assenza dello script (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo scorso novembre 2020, tre giocatori della California avevano organizzato una class action contro FIFA Ultimate Team, accusando EA di "manipolazione" attraverso l'uso di un particolare script noto come momentum. Per chi non lo sapesse, tempo fa EA aveva registrato un brevetto legato ad una tecnologia AI nota come "Dynamic Difficulty Adjustment". Questo script, noto nel mondo FIFA come momentum, avrebbe la possibilità di influenzare l'esito delle partite, per incoraggiare i giocatori a spendere denaro e acquistare pacchetti per potenziare la propria squadra. In teoria, l'uso di questo momentum sarebbe chiaramente illegale o, perlomeno, eticamente sbagliato. Tuttavia EA, la quale ha ammesso di aver ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo scorso novembre 2020, tre giocatori della California avevano organizzato unacontro, accusando EA di "manipolazione" attraverso l'uso di un particolarenoto come. Per chi non lo sapesse, tempo fa EA aveva registrato un brevetto legato ad una tecnologia AI nota come "Dynamic Difficulty Adjustment". Questo, noto nel mondocome, avrebbe la possibilità di influenzare l'esito delle partite, per incoraggiare i giocatori a spendere denaro e acquistare pacchetti per potenziare la propria squadra. In teoria, l'uso di questosarebbe chiaramente illegale o, perlomeno, eticamente sbagliato. Tuttavia EA, la quale ha ammesso di aver ...

Anes76696995 : @oldschool_fifa @pctransfermarkt @OffSidePage_ io non ho esperienza per quanto riguarda il proclub ma sono praticam… - ultimateteamit : *UPDATE* #FIFA21 #FUT #FUT21 Manutenzione - Status Server Ultimate Team | Live Update Manutenzione Programmata - Drewjeanpierre : ???????????? INSANE MID OR PRIME ICON PACK! W OR L? FIFA 21 ULTIMATE TEAM - BROKE BOI... - ultimateteamit : *HOT* #FIFA21 #FUT #FUT21 Prediction #TOTW 23 della modalità Ultimate Team - ScreenplayersIT : EA ha confermato che: Star Wars Squadrons NFL 21 NHL 21 Sbarcheranno su EA Play, quindi di riflesso anche su XB… -