Due ipotesi nel Pd: dimissioni Zingaretti respinte o candidato a Roma? (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Dopo aver annunciato le dimissioni, Nicola Zingaretti avrebbe due strade davanti, secondo fonti del Pd contattate dalla Dire. La piu’ difficile porta al Campidoglio. In questo senso Zingaretti potrebbe mettere a frutto l’asse coi M5s realizzato alla Regione Lazio. Chi propende per questa tesi, fa notare la singolare coincidenza tra la scelta del segretario dem (formalmente Zingaretti e’ ancora alla guida del Pd) e il decreto che posticipa ad ottobre la data delle elezioni. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Dopo aver annunciato le dimissioni, Nicola Zingaretti avrebbe due strade davanti, secondo fonti del Pd contattate dalla Dire. La piu’ difficile porta al Campidoglio. In questo senso Zingaretti potrebbe mettere a frutto l’asse coi M5s realizzato alla Regione Lazio. Chi propende per questa tesi, fa notare la singolare coincidenza tra la scelta del segretario dem (formalmente Zingaretti e’ ancora alla guida del Pd) e il decreto che posticipa ad ottobre la data delle elezioni.

Ultime Notizie dalla rete : Due ipotesi Pioggia di zone rosse. Già si guarda oltre il Dpcm Per ora è solo un'ipotesi, ma tenuta in considerazione qualora l'evoluzione dell'epidemia dovesse ... La terza, complicata rispetto alle due che l'hanno preceduta, dalla diffusione delle varianti. ...

Zingaretti "mi dimetto da Segretario Pd"/ "Vergogna Dem, in pandemia": che succede ... " mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte ... L'ipotesi principale è che Zingaretti presenti le dimissioni formali in Assemblea a metà marzo con ...

Mercato Juventus: due ipotesi per il regista del futuro Virgilio Sport Giallo a Ferrara sui due cugini trovati carbonizzati in auto. Ipotesi del duplice omicidio Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Riccardo e Dario Benazzi, cugini di 64 e 70 anni, i cui corpi sono stati trovati carbonizzarti all'interno dell'auto del primo la sera del 28 febbrai ...

Coronavirus, Emilia Romagna vede rosso: tra le ipotesi coprifuoco anticipato E in zona rossa potrebbe finire proprio la nostra Emilia-Romagna, insieme alla Campania e all'Abruzzo. Tutta la Romagna, ad eccezione di Forlì, è in zona 'arancione scuro'. Ma la situazione, nelle pro ...

