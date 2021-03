Dimitris Koufodinas rischia di morire facendo lo sciopero della fame

(Di giovedì 4 marzo 2021) L'ex terrorista greco protesta per le condizioni di detenzione decise dal governo, accusato di portare avanti una «vendetta personale»

Nel 2021, in Grecia,è arrivato al suo 55° giorno di digiuno . Per i medici è ad un passo dal coma . Da qualche giorno sta anche rifiutando di bere e le sue condizioni peggiorano ......uomini e donne della tecnoindustria vanno fermati a tutti i costi e con ogni mezzo! SOLIDARIETA' A TUTTE LE PRIGIONIERE E A TUTTI I PRIGIONIERI ANARCHICI NEL MONDO! SOLIDARIETA' A...L'ex terrorista greco protesta per le condizioni di detenzione decise dal governo, accusato di portare avanti una «vendetta personale» ...Il leader del gruppo estremista anticapitalista e nazionalistico uccise anche il cognato del premier. È a un passo dal coma ...