Dimissioni | la malattia del Pd

AGI – Ci risiamo: non aveva fatto in tempo a ricordare (cioè festeggiare, ma non si può dire per non urtare sensibilità minoritarie interne) i cent'anni dello strappo da cui nacque il Pci, che il Pd se ne trova un altro – l'ennesimo - In casa sua. Si dirà, ed è vero, che nel '21 di cent'anni fa di scissione si trattò, e questa volta sono semplici Dimissioni segretariali. Giusto, ma scissione e Dimissioni sono concetti fratelli, soprattutto da certe parti; inoltre ricorderemo che lo stesso Gramsci, almeno nelle serissime teorie di quello specialista che era Giuseppe Fiori, alla fine della sua vicenda personale era rimasto fuori dalla sua creatura, primo segretario e primo segretario nei fatti dimissionato. Si dirà anche, ed anche questo è vero, che il Pci è una cosa, il Pd ben altro. Benissimo, ma allora non si capisce il perché di tante ...

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni malattia Sinisa Mihajlovic e la malattia: ecco cosa ha avuto e come sta ora La notizia della malattia fu data a Sinisa dallo staff medico del Bologna: " Vennero nella stanza a ... Dopo le dimissioni dall'ospedale Sant'Orsola, l'allenatore ha dovuto seguire un ciclo di cure e le ...

Zingaretti lascia, Pd sotto choc. Reggente e primarie tra un anno? Zingaretti vive anche la malattia: per 23 giorni rimane chiuso in casa, assistito dal suo medico di ... Dopo le dimissioni di Giuseppe

Sinisa Mihajlovic e la malattia: ecco cosa ha avuto e come sta ora Stasera sul palco di Sanremo 2021 salirà Siniša Mihajlovic: l'allenatore del Bologna nel luglio del 2019 è stato colpito dalla leucemia mieloide che sembra aver sconfitto. Oggi a Sanremo 2021 sul palc ...

